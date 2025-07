Nem tudo é preto no branco: 12 vilões dos games que, no fundo, tinham razão

Os videogames dão vida a narrativas complexas, onde até os vilões ganham profundidade e ambições. Embora os heróis sempre busquem derrotar seus antagonistas, nem sempre as convicções do “cara mau” estão totalmente erradas, especialmente se olharmos pelo prisma do que seria um mundo ideal. Alguns vilões possuem histórias ricas, contextos fascinantes e até motivações nobres, mesmo que os meios que utilizam sejam questionáveis.

Um exemplo clássico é Big Boss, da saga Metal Gear Solid. Forçado a fazer uma escolha difícil, ele seguiu um caminho controverso para manter sua linha de pensamento. As motivações desses antagonistas são muitas vezes compreensíveis, e a necessidade de suas ações pode ser interpretada de diferentes maneiras por cada jogador. Nesse sentido, o TechTudo reuniu 12 vilões do mundo dos jogos com ideais e visões que podem ser consideradas corretas, como Pagan Min em Far Cry 4 e Abby Anderson, de The Last of Us 2.

Confira 12 vilões dos games que, de certa forma, estavam certos:

Pagan Min – Far Cry 4: Impõe uma liderança autoritária e brutal em Kyrat, mas suas ações levantam dúvidas sobre quem realmente é o vilão. King Dedede – Kirby’s Adventure: Suas ações revelam uma intenção heroica ao tentar impedir que a entidade Nightmare espalhasse pesadelos pela Dream Land. King Logan – Fable 3: Age com dureza para proteger Albion de uma ameaça devastadora, revelando que suas ações extremas tinham como objetivo salvar o reino. Vagalumes – The Last Of Us: Suas ações levantam um dilema moral entre o bem coletivo e o valor de uma vida individual. Abby Anderson – The Last Of Us 2: Embora seus métodos sejam brutais, sua motivação é vista por muitos como compreensível diante da dor que carrega. Scorpion – Mortal Kombat: Acaba revelando um lado mais nobre ao descobrir que foi enganado por Quan Chi e age com mais justiça em jogos posteriores. Andrew Ryan – BioShock: Inicia com ideais de liberdade e meritocracia, mas acaba se tornando o mesmo tirano que condenava, sendo destruído pela própria arrogância. Letho – The Witcher 2: Mata reis para proteger sua linhagem de bruxos, agindo por um propósito maior, não por poder. Handsome Jack – Borderlands 2: Usa métodos cruéis e genocidas para impor ordem em Pandora, acreditando que suas ações extremas são necessárias para evitar o caos total. Big Boss – Metal Gear Solid: Luta pela liberdade dos soldados contra um sistema opressor, mesmo usando métodos agressivos. Dutch van der Linde – Red Dead Redemption 2: Luta por justiça e liberdade contra um sistema opressor, mas seu ego e métodos violentos acabam destruindo sua própria causa. GLaDOS – Portal: Embora cruel e assassina, age apenas seguindo sua programação científica, sem intenções malignas, refletindo o comportamento mesquinho humano.

Detalhes dos vilões e suas justificativas:

Pagan Min – Far Cry 4 Ao tomar o poder de Kyrat, Pagan Min se autodenomina rei. Embora use métodos brutais e autoritários, ele busca impor ordem em um local devastado por guerras civis. A ironia é que os próprios rebeldes do Caminho Dourado utilizam métodos semelhantes para atingir seus objetivos, o que distorce a visão de quem é o verdadeiro vilão. As contradições dos protagonistas podem levar o jogador a ter uma impressão diferente sobre Pagan. Far Cry 4 está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) por R$ 87,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95, além de PC por R$ 89,99. King Dedede – Kirby’s Adventure Rei Dedede, governante da Dream Land e principal antagonista de Kirby, é inicialmente visto como um tirano. No entanto, em Kirby’s Adventure, suas ações se revelam nobres. Ele roubou a Vara Estelar, fonte de todos os sonhos, e a quebrou para impedir que a entidade Nightmare escapasse e espalhasse pesadelos. O governante sabia o que aconteceria se Nightmare fosse libertada e tentou salvar a terra dos sonhos antes que fosse tarde. O último game da saga, Kirby and the Forgotten Land, está sendo vendido por R$ 349,99 para Nintendo Switch. King Logan – Fable 3 Em Fable 3, Rei Logan, filho mais velho do protagonista de Fable 2, assume o poder de Albion e se comporta como um tirano, cobrando impostos caríssimos e realizando execuções públicas. Suas verdadeiras motivações são reveladas após ele ser derrubado: levantar fundos para construir uma base de defesa contra uma ameaça chamada The Crawler, que poderia devastar o reino. Suas medidas foram cruéis, mas tinham um propósito de defesa e proteção de seu povo e legado. Fable 3 está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 34,95. Vagalumes – The Last Of Us Em The Last Of Us, os Vagalumes são os principais antagonistas de Joel Miller. Eles estão dispostos a sacrificar a vida de Ellie para criar uma cura para o vírus Cordyceps, buscando combater a principal ameaça à humanidade. Embora eliminar uma vida inocente seja uma decisão difícil, a possibilidade de salvar a humanidade é vista como um sacrifício válido por eles. A versão remasterizada de The Last Of Us está disponível para PS4 e PS5 por R$ 399,99 e PC por R$ 249,99. Abby Anderson – The Last Of Us 2 As ações de Joel no primeiro The Last of Us têm consequências diretas na sequência. Abby Anderson, consumida por vingança, persegue Joel por ele ter matado seu pai, Jerry Anderson, o cirurgião-chefe dos Vagalumes. Abby tortura Joel e o mata. Apesar da crueldade extrema, muitos veem a motivação de Abby como justificável, mesmo que seus métodos não tenham sido os mais adequados. O game está disponível para PS4 e PS5 por R$ 229,90 e PC por R$ 49,99. Scorpion – Mortal Kombat Scorpion, ou Hanzo Hasashi, é uma figura icônica em Mortal Kombat. Ele busca vingança após ter sua família e clã massacrados, acreditando que Bi-Han (Sub-Zero) foi o responsável. Ao descobrir que foi manipulado pelo feiticeiro Quan Chi, que incriminou Sub-Zero, suas ações em jogos posteriores mostram um lado mais nobre, transformando-o em um anti-herói. Mortal Kombat 11, último jogo da saga, está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One por R$ 199,99, PS5 e PS4 por R$ 199,90 e PC por R$ 229,99. Andrew Ryan – BioShock Andrew Ryan, idealizador de Rapture, sonhava em criar uma sociedade livre de repressão. Ele baseou Rapture em meritocracia e individualismo. No entanto, a busca por poder e a arrogância humana, impulsionadas pelo ADAM, transformaram sua utopia em uma distopia de guerras civis. Ryan morre abraçado às suas convicções, incapaz de trair seus ideais, mesmo com o fracasso de sua visão. Bioshock Infinite, game mais recente da franquia, é vendido para PS5 e PS4 por 99,90, Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 179, além de PC por R$ 22,49. Letho – The Witcher 2 Letho de Gulet, antagonista de The Witcher 2: Assassins of Kings, é conhecido por assassinar reis como Foltest e Demavend. Embora suas ações recaiam sobre Geralt, Letho agiu por um propósito maior: um acordo com o Império Nilfgaardiano para restaurar sua linhagem de bruxos, a Escola de Víboras, sem interesse em poder. Ele acredita que enfraquecer os reinos do Norte é um mal necessário para preservar uma linhagem esquecida e caçada. The Witcher 2 está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 89, além de ser vendido no PC por R$ 59,99. Handsome Jack – Borderlands 2 Handsome Jack, autoproclamado herói de Pandora e CEO da Hyperion Corporation, não mede esforços para impor ordem no planeta. Apesar de seus métodos genocidas, egocêntricos e arrogantes, Jack acredita fielmente que está organizando o caos de Pandora. Ele enxerga a desordem e a inevitável ruína sem uma liderança forte. Mesmo com assassinatos em massa, ele tem uma coerência em seu objetivo de trazer ordem. Borderlands 2 está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 89, além de PC por R$ 44,99. Big Boss – Metal Gear Solid Big Boss, também conhecido como John ou Naked Snake, é um dos ideólogos da saga Metal Gear Solid. Sua jornada como antagonista começa após um evento trágico onde ele é forçado a matar sua mentora, The Boss, acreditando estar sendo leal aos EUA. Mais tarde, ele descobre que The Boss era uma agente dupla pela paz. Em Metal Gear Solid 5, Big Boss se torna um inimigo do sistema, sonhando com um mundo onde soldados não são peões de políticos. Apesar de usar métodos agressivos, ele luta pela liberdade de escolha. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater está programado para ser lançado para PS5, Xbox Series X/S e PC em 28 de agosto de 2025 a partir de R$ 349,99 na pré-venda. Dutch van der Linde – Red Dead Redemption 2 Dutch van der Linde, líder da gangue Van der Linde, é um homem com princípios firmes e um senso de justiça em uma América que oprime os pobres. Ele busca criar uma comunidade igualitária, livre de um sistema político opressor. Dutch via o Velho Oeste perdendo sua essência para um mundo civilizado dominado por bancos, tirando a liberdade que as gangues representavam. Embora seu ideal seja nobre, seu ego e métodos violentos acabaram destruindo sua própria causa. Red Dead Redemption 2 é vendido para Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 e PS4 por R$ 299,90, e no PC por R$ 74,97. GLaDOS – Portal GLaDOS, a vilã da série Portal, é uma inteligência artificial criada pela Aperture Science para realizar testes científicos. Vista como uma máquina assassina por ter matado quase todos os cientistas, GLaDOS não possui intenções malignas. Ela foi programada para realizar testes e seguir a lógica científica, independentemente da moralidade humana. Por ser uma inteligência artificial (IA), ela não vê a vida humana com a mesma relevância, refletindo a arrogância da própria humanidade. Portal está disponível no PC por R$ 32,99.

