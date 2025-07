“Nenhum investigado intimidará a PF”, diz diretor após live de Eduardo Bolsonaro

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, afirmou que adotará as medidas legais cabíveis após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ameaçar investigadores em live na manhã deste domingo (20 de julho), no YouTube do parlamentar.

Eduardo, além de ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, dizendo que um dos objetivos é tirá-lo da Corte, também ameaçou investigadores da PF, entre eles o delegado Fabio Shor, responsável pelo indiciamento contra o ex-presidente na suposta tentativa de golpe.

“Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo, deixa eu saber, não. Se eu ficar sabendo quem é você… Ah, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente”, afirmou Eduardo. “O couro é duro, a guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente. Eu sei disso, mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso está?”, disse o parlamentar.

Ao Metrópoles, Andrei citou que é importante deixar uma “posição institucional” da corporação sobre o caso, salientando que ninguém irá intimidar a PF em suas investigações.

O diretor apontou que recebeu com “indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais”. “Nenhum investigado intimidará a Polícia Federal”, pontuou Andrei.

Live

A live de mais cedo ocorreu no âmbito do fim da licença de Eduardo na Câmara. No vídeo, o parlamentar comenta sobre a carta que publicou após o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser alvo de operação da PF e medidas cautelares impostas pelo STF.

“O tempo todo a gente tem que expor o nível de várzea que é o Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isso também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da Corte. Você não é digno de estar no topo do Poder Judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante”, disse Eduardo.

O parlamentar também disse que prefere “morrer no exílio” a ser preso por ordem de Moraes. Durante a live, a filha de Eduardo Bolsonaro, de 4 anos, interage com o pai. Ela brinca com as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

Em meio às falas de Eduardo, ele chama a filha e pergunta: “O papai é quê?”. E ela responde: “Animal”. Ele ri e pergunta de novo: “O papai é o quê?”. A menina responde: “Herói”.

Depois, eles cantam uma música: “O papai é o herói. É o melhor papai. É o melhor de todos que eu já vi”, diz a filha de Eduardo. Depois disso, Eduardo diz: “Vocês acham mesmo que eu vou forçar minha família a entrar numa cadeia? Prefiro morrer aqui no exílio”, disse.

Eduardo é alvo de um inquérito no STF pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.