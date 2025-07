“Nepo baby, nepo negra”: Jojo Todynho diz que filha será herdeira

A cantora afirmou que, quando tiver um filho, ele terá acesso ao melhor que ela puder oferecer, resultado do trabalho duro e de renúncias que fez ao longo da vida

Jojo Todynho fez um desabafo nos stories do Instagram na tarde desta segunda-feira (7/7), no qual falou sobre seu maior sonho: ser mãe. A cantora destacou que, quando tiver um filho, seja ele menino ou menina, essa criança poderá desfrutar do melhor que ela puder oferecer. A influenciadora lembrou que muitas vezes abriu mão de momentos de lazer para trabalhar e garantir seu futuro.

Em seguida, Jojo Todynho destacou o quanto fica indignada com as pessoas que se “doerem” por algo que não lutam para ter. “Trabalha! Vai trabalhar… O que é fácil nessa vida? Nada!”, disparou. Nos stories seguintes, a estudante de Direito disse que sua filha terá de tudo.

“A minha filha será uma nepo baby, uma nepo negra, tudo baby. Eu não nasci herdeira não, amor, eu lutei pra ter tudo que eu tenho. Mas ela vai nascer herdeira, e terá tudo que uma mãe puder oferecer a ela”, garantiu a famosa.