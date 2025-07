Neta de Lula entra na ofensiva contra Trump e Bolsonaro; veja vídeo

Uma das netas do atual chefe do Palácio do Planalto, Bia Lula decidiu entrar na ofensiva contra Donald Trump e Jair Bolsonaro em razão do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos a produtos brasileiros importados.

Em vídeo publicado na terça-feira (22/7) em suas redes sociais, Bia saiu em defesa do avô e disse que ele está atuando para defender o Pix. A neta de Lula ainda criticou Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que Trump quer controlar o Brasil.

Trump, Bolsonaro e Lula

Lula e Trump

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente dos EUA, Donald Trump

Bia Lula, neta do presidente Lula