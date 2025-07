Netanyahu diz que Israel continuará lutando até “vitória completa” em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (27) que o país continuaria a permitir a entrada de suprimentos humanitários por qualquer caminho, e que estava progredindo tanto nos combates quanto nas negociações.

“Continuaremos a lutar, continuaremos a agir até alcançarmos todos os nossos objetivos de guerra — até a vitória completa”, afirmou ele.

Israel disse neste domingo (27) que interromperia as operações militares por dez horas por dia em partes de Gaza e permitiria novos corredores de ajuda, enquanto a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos lançavam suprimentos de avião para o território, onde imagens de palestinos famintos alarmaram o mundo.

O país tem enfrentado crescentes críticas internacionais, que o governo rejeita, devido à crise humanitária em Gaza.

As negociações indiretas de cessar-fogo em Doha, no Catar, entre Israel e o grupo militante palestino Hamas foram interrompidas sem acordo à vista.

A atividade militar será interrompida das 10h às 20h, no horário local, até novo aviso em Al-Mawasi, uma área humanitária designada ao longo da costa, no centro de Deir al-Balah e na Cidade de Gaza, ao norte.

Os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia lançaram 25 toneladas de ajuda humanitária de paraquedas na Faixa de Gaza neste domingo (27), no primeiro lançamento aéreo em meses, disse uma fonte oficial jordaniana, acrescentando que as entregas aéreas não substituem as que acontecem por terra.

Autoridades de saúde palestinas na Cidade de Gaza relataram que pelo menos dez pessoas ficaram feridas pelas caixas de ajuda que caíram do céu.

Segundo os militares, as rotas seguras designadas para comboios que entregam alimentos e medicamentos também estarão em operação entre 6h e 23h, no horário local, a partir deste domingo (27).