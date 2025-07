Ney Matogrosso comenta relação com mãe de 103 anos: “Não me reconhece”

O cantor Ney Matogrosso, 83, usou as redes sociais, na segunda-feira (7), para comentar sobre relação com a mãe, Beita de Souza Pereira, 103.

“Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 ela cuidou do meu sítio. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre”, começou ele no Instagram.

“Mas tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas também não faço drama, não”, contou.

Ney Matogrosso possui um refúgio em Sampaio Corrêa, uma região pertencente a Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Durante o período da pandemia, ele optou por se isolar no local ao lado de Dona Beita. Mais tarde, retornou ao seu imóvel no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio.

O lançamento de “Homem com H” nos cinemas em maio e, posteriormente, na Netflix levaram as buscas por Ney Matogrosso a atingirem um pico histórico em junho, segundo dados do Google Trends.

“Homem com H” chegou aos cinemas brasileiros no dia 1º de maio. Desde 17 de junho, a cinebiografia de Ney Matogrosso está disponível na Netflix.