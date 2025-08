Neymar 2.0: Santos assina projeto para gerir imagem de joia de 13 anos

O Santos, enfim, assinou o projeto “Neymar 2.0” com o jovem Kauan Basile, de 13 anos. Conforme mostrado pelo ge há dez meses, o clube vinha costurando com o estafe do jogador um projeto para dar sequência ao trabalho no Alvinegro não só no presente, mas, principalmente, no futuro.

Sob os olhares de Neymar Pai, que tem auxiliado a família e participado de decisões importantes no Peixe, os pais de Kauan, Tatiana e André, assinaram o licenciamento de imagem do garoto, que é tido como uma das principais joias, se não a principal, do clube na atualidade.

A empresa de Neymar, a NR Sports, e a empresa do agente do jovem jogador, Bruno Martins Sports, fizeram parte do acordo, que visa atrair parceiros para acompanhar a trajetória de Kauan e elevar ainda mais a marca “Meninos da Vila”. O jogador tem participado de campanhas publicitárias.

Premissas do novo projeto

Algumas premissas formam a base do novo projeto alinhado entre as partes:

Fortalecer a identificação entre Kauan Basile e Santos

entre e Garantir à família estabilidade para os próximos anos na vida na Baixada Santista

para os próximos anos na vida na Explorar a imagem do jogador atrelado ao clube, com participação em eventos e campanhas de marketing , como foi no lançamento da terceira camisa, na semana passada

atrelado ao clube, com participação em eventos e campanhas de , como foi no lançamento da terceira camisa, na semana passada Assegurar o desenvolvimento técnico do jogador e minimizar o assédio sobre ele para que possa focar no crescimento de seu futebol.

Em 2006, o próprio presidente Marcelo Teixeira costurou acordo semelhante com a família de Neymar para evitar a saída precoce do camisa 10 para o Real Madrid.

Fonte: ge Redigido por ContilNet.