Neymar tenta dar caneta no treinador do Fla, Filipe Luís. Veja vídeo

Santos e Flamengo duelam, nesta quarta-feira (16/7), às 20h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Vila Belmiro, casa do clube paulista. Antes da partida começar, o camisa 10, Neymar tentou dar um drible entre as pernas do treinador Filipe Luís, do Flamengo.

Veja o momento:

Neymar e Filipe Luís são ex-companheiros de Seleção Brasileira. Agora, com objetivos diferentes, treinador e atacante se enfrentam no Campeonato Brasileiro.

O Santos chega para a partida em luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Peixe está na 16ª colocação, com 11 pontos. Já o Flamengo é o líder do campeonato, com 27 pontos e uma rodada a menos. Enquanto isso, o Flamengo vive ótima fase e vai à campo para defender a liderança do Brasileirão.