Nicolau Júnior reforça apoio aos produtores rurais e agenda audiência ampliada para 11 de julho

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), esclareceu nesta terça-feira (1º) os motivos que levaram ao adiamento da audiência pública que seria realizada com produtores rurais. Segundo ele, o encontro, inicialmente marcado para o dia 1º, foi reagendado para o dia 11 de julho devido a contratempos na organização.

O parlamentar destacou que o novo encontro exigirá uma logística mais complexa, já que envolve a presença de autoridades federais, como senadores, deputados federais, representantes do ICMBio, do Ibama e da Justiça Federal. “Esse é um assunto muito federal. A Assembleia está acolhendo esses produtores, está dando atenção como Casa do Povo. Não só eu como presidente, mas todos os 24 deputados estaduais estamos sensibilizados com essa perseguição que está ocorrendo em todo o estado contra nossos produtores”, afirmou.

Nicolau explicou que a audiência precisará de mais tempo para ser organizada, principalmente para garantir a presença dos convidados, o que não seria possível no dia 1º. Ele lembrou que o recesso parlamentar se aproxima tanto na Aleac quanto em Brasília, o que torna mais difícil reunir todos os entes envolvidos. “É uma audiência grande. Precisamos confirmar a presença dessas autoridades, e trazer deputados federais numa terça ou quarta-feira é difícil, ainda mais nesse período de encerramento dos trabalhos.”

Por conta do número elevado de participantes esperados, a audiência será realizada fora da sede da Aleac. O presidente informou que já solicitou à reitora Guida Aquino o uso do auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac), por ser amplo, confortável e com estacionamento. “Enquanto presidente, e junto aos demais deputados estaduais, eu vou me esforçar ao máximo para realizar a melhor e maior audiência possível para os nossos produtores, porque eles merecem”, reforçou.

Ele também ressaltou que o tema precisa de atenção da Justiça Federal e do Congresso Nacional, inclusive com propostas de alteração na legislação ambiental. “Não é algo simples. É preciso sensibilidade para que se chegue a um acordo. Mas da parte da Assembleia, como parlamento acreano e casa do povo, vamos fazer tudo com o maior carinho. Eu garanto todo o suporte necessário para que a audiência do dia 11 aconteça da melhor forma possível”, concluiu Nicolau Júnior.