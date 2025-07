Nicolau reforça alinhamento com Gladson e fala sobre candidatura de Mailza em 2026

Na terceira noite da Expoacre 2025, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou de uma entrevista ao vivo no estúdio do ContilNet, onde destacou as principais pautas da casa legislativa, reforçou o papel institucional da Aleac em defesa dos interesses do estado e comentou as articulações políticas para as eleições de 2026.

Nicolau ressaltou que, apesar do recesso parlamentar, os trabalhos da Aleac não param. “Eu tô sempre na Assembleia, sempre andando. Ontem, por exemplo, não vim à feira porque estava me recuperando de uma virose, mas hoje é minha primeira noite aqui e fico feliz em ver a população aproveitando. A Expoacre é uma vitrine para nossos produtores, empresários e para o povo do Acre”, disse. Ele ainda destacou a importância das emendas parlamentares impositivas, criadas em 2019 durante sua gestão, como ferramenta fundamental para que os deputados possam investir em áreas como saúde, infraestrutura e educação em todo o estado.

Sobre os desafios enfrentados pelo Acre, Nicolau Júnior foi enfático ao falar sobre os embargos ambientais que têm prejudicado pequenos produtores. O parlamentar afirmou que a Assembleia tem feito sua parte com audiências públicas e articulações, como a recente visita do ex-ministro Aldo Rebelo ao estado. “Mas a verdade é que isso só vai mudar se houver alteração no Código Florestal, o que depende do Congresso Nacional. O Acre precisa crescer com responsabilidade ambiental, mas também com condições dignas para seu povo sobreviver”, declarou.

Em relação às especulações sobre as eleições de 2026, Nicolau adotou tom cauteloso. Disse que faz parte do grupo político do governador Gladson Cameli e que, embora existam discussões em torno de possíveis candidaturas, “política é momento”. Por ora, afirmou estar focado em cumprir seu mandato à frente da Aleac, aproximando o legislativo da população por meio de caravanas e sessões itinerantes pelo interior do estado.

O deputado também comentou a importância da BR-364 e criticou a demora na execução das obras de recuperação da rodovia. Segundo ele, a licitação bilionária para a reconstrução de 200 km da estrada ainda enfrenta entraves burocráticos. “O verão é curto no Acre. Se as obras não forem iniciadas logo, enfrentaremos novamente um problema grave de acesso ao interior”, alertou.

Encerrando sua fala, Nicolau agradeceu o apoio popular, relembrou que é o deputado mais votado da história do Acre e reforçou seu compromisso: “A Aleac é a casa do povo e tem a missão de estar ao lado de quem precisa. É isso que me motiva todos os dias.”

