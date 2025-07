Nikolas Ferreira convoca ato contra Lula e Moraes em BH: “Senão o Brasil vai quebrar”

Deputado federal anuncia manifestação para 3 de agosto em meio a novo embate entre Bolsonaro e Judiciário

Em meio à crescente tensão política envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) usou suas redes sociais nesta terça-feira (22/7) para convocar um protesto nacional com críticas diretas ao Judiciário e ao governo federal.

“Fora Lula e Moraes – senão o Brasil vai quebrar”, escreveu Nikolas em sua conta no X, ao anunciar a manifestação marcada para o dia 3 de agosto, às 10h, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O parlamentar, um dos principais nomes da bancada bolsonarista na Câmara, chamou o ato de “mobilização nacional”.

Veja as fotos Nikolas Ferreira é ferido no rosto durante tumulto com Bolsonaro na CâmaraFoto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Alexandre de MoraesReprodução: Agência Brasil O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacionalReprodução: Governo Federal Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do BrasilReprodução Palácio do Planalto é o local de trabalho habitual do presidente do Brasil desde o nascimento de Brasília, em 1960Reprodução

A convocação ocorre poucos dias após declarações do ex-presidente Bolsonaro à agência Reuters, em que ele criticou sua inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chamou Lula de “imbatível” sem sua presença na disputa e afirmou estar sendo perseguido politicamente. O ex-mandatário também responsabilizou Alexandre de Moraes pelas ações judiciais contra ele e aliados.

Nos bastidores de Brasília, a manifestação anunciada por Nikolas é vista como uma tentativa da ala bolsonarista de reacender o apoio popular em torno de pautas contra o Supremo e o governo petista. O uso de slogans como “Fora Moraes” já havia sido frequente nos protestos de 2021 e 2022 promovidos por apoiadores de Bolsonaro.

Críticos afirmam que a nova mobilização tem potencial para acirrar ainda mais a polarização política no país. Já aliados do deputado dizem que o ato é uma resposta legítima às decisões do STF e à condução econômica do governo Lula, que segundo eles ameaça “quebrar o Brasil”.

Até o momento, o Palácio do Planalto e o STF não comentaram oficialmente a convocação. O entorno de Lula avalia com cautela os movimentos do bolsonarismo, principalmente diante das investigações em curso sobre tentativa de golpe e articulações antidemocráticas durante o governo anterior.

A mobilização do dia 3 de agosto deve reunir apoiadores de direita e conservadores em outros estados. Ainda não há confirmação se Jair Bolsonaro participará presencialmente do ato.