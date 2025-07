Nikolas Ferreira é alvo de denúncia do MPE por ataques a ex-prefeito de BH durante campanha

O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais (MPE-MG) protocolou uma denúncia contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), acusado de promover desinformação e difamar o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante o período eleitoral de 2024. A ação também envolve outros nomes do Partido Liberal: o deputado estadual Bruno Engler, a deputada Delegada Sheila e a ex-candidata a vice-prefeita Coronel Cláudia.

De acordo com o Ministério Público, Nikolas teria divulgado um vídeo atacando a obra de ficção “Cobiça”, escrita por Fuad em 2020. O livro narra a história de uma mulher que retorna à sua cidade natal no interior mineiro e, em uma de suas passagens, descreve de forma literária e ficcional um abuso coletivo de uma criança. O conteúdo foi classificado pelo parlamentar como “pornográfico”, e ele chegou a insinuar que o livro refletia a conduta do então prefeito.

A publicação, considerada pelo MP como um “uso leviano e descontextualizado” da obra, foi interpretada como propaganda eleitoral irregular e tentativa de manchar a reputação do adversário político. Mesmo após a Justiça Eleitoral determinar a remoção do vídeo e conceder direito de resposta à campanha de Fuad, Nikolas teria insistido em publicar novo material, desafiando abertamente a decisão judicial.

Entenda

A denúncia destaca a conduta como intencional e reincidente, o que levou o órgão a solicitar a cassação dos direitos políticos dos envolvidos e o pagamento de indenização por danos morais. A quantia, conforme desejo da família de Fuad Noman que faleceu em março de 2024 , deverá ser destinada a instituições de caridade.

Até o momento, nenhum dos citados na ação se pronunciou publicamente. O Ministério Público mantém aberto o espaço para manifestação dos denunciados.