Nikolas Ferreira reage após decisão de Moraes sobre IOF: “Pode acabar”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para se manifestar após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidir por manter o decreto do governo que reajustou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A decisão foi publicada nesta quarta-feira (16/7).

Em publicação no X, o parlamentar ironizou ao dizer que após decisão de Moraes pode fechar o Congresso.

1 de 10 Nikolas Ferreira Reprodução 2 de 10 Deputado Nikolas Ferreira Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 10 O deputado federal Nikolas Ferreira Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 4 de 10 O deputado federal Nikolas Ferreira é aliado de Bolsonaro Reprodução 5 de 10 Em 2025, Nikolas mira CCJ da Câmara Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 6 de 10 Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 7 de 10 Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil em 2022 Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 8 de 10 Nikolas Ferreira disse que adversários fizeram “tentativa frustrada” de desgastá-lo YouTube/Metrópoles 9 de 10 Deputado Nikolas Ferreira entrou com mandado de segurança no STF para cobrar instalação de CPI do INSS YouTube/Metrópoles 10 de 10 O deputado Nikolas Ferreira rompeu o silêncio após prisão de primo Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

“Alexandre de Moraes derruba a decisão do Congresso restabelecendo o aumento do IOF. A partir de hoje a Constituição foi alterada e temos somente dois Poderes: O Executivo e a Assessoria Jurídica do Governo, mais comumente chamada de STF. O Congresso Nacional pode fechar já”.

Moraes determinou que o decreto do governo tem validade, com exceção do trecho que trata da tributação de operações do risco sacado, revogado pelo ministro. Essa parte do texto já vinha sendo alvo de negociação entre governo e Congresso, e tinha revogação prevista, conforme mencionado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça (15/7).

O risco sacado é um adiantamento que os bancos concedem a empresários, e que têm essas grandes companhias como garantidoras da operação. A tributação dessa modalidade gerou uma reação negativa do mercado financeiro e do Congresso Nacional.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o impacto para 2025 com a saída do risco sacado é de R$ 450 milhões e em 2026 é 3,5 bi, cerca de 11,4% do total previsto para o ano.