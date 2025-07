Nikolas Ferreira vira réu em ação que pode resultar em sua inelegibilidade

A Justiça Eleitoral mineira abriu processo contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) e outros três políticos do mesmo partido após acolher uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-MG). A ação, formalizada nesta sexta-feira (25/7), acusa o grupo de promover uma campanha de desinformação contra o então prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), durante o segundo turno das eleições municipais de 2024.

Além de Nikolas, também se tornaram réus o deputado estadual Bruno Engler (PL/MG); a deputada estadual Delegada Sheila (PL/MG), presidente do PL Mulher em Minas; e Cláudia Araújo Romualdo, 1ª secretária do PL Mulher em Minas. Caso sejam condenados, eles poderão perder os mandatos e ficar inelegíveis por oito anos, além de pagar indenizações.

Segundo o MPE, os denunciados usaram trechos do livro “Cobiça”, escrito por Fuad Noman, de forma distorcida para insinuar que a obra fazia apologia a crimes envolvendo crianças. Os vídeos e postagens criaram uma falsa associação entre uma cena fictícia do livro e eventos reais promovidos pela prefeitura, como um festival de quadrinhos.

A Procuradoria classificou a conduta como difamatória e ressaltou que Nikolas Ferreira chegou a desobedecer uma ordem judicial, emitida em outubro de 2024, que determinava a remoção do conteúdo. Em vez de cumprir, o parlamentar voltou a publicar novas acusações e ironizou a decisão da Justiça Eleitoral.

Após a denúncia, que veio à público no dia 8 de julho, Nikolas comentou o assunto no X, afirmando que está sendo perseguido: “Estão querendo me deixar inelegível porque denunciei um livro pornográfico do antigo prefeito de Belo Horizonte. Uai, não posso falar e denunciar mais não? É muita coincidência que só parlamentares de direita são perseguidos neste país”, disse ele.

Com a decisão da Justiça Eleitoral mais recente, Nikolas também comentou em seu perfil no X: “Querem calar milhões… mas estamos aqui e de pé”. O portal LeoDias procurou o posicionamento oficial na noite desta sexta-feira (25/7), mas ainda não recebeu retorno. As assessorias de Bruno Engler, Delegada Sheila e Cláudia Araújo também foram procuradas. O espaço está aberto para esclarecimentos.

A decisão do juiz Marcos Antônio da Silva, da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, dá aos acusados um prazo de 10 dias para apresentarem defesa. Se a sentença for condenatória, os parlamentares não só perderão os cargos, como ficarão impedidos de disputar qualquer eleição pelos próximos oito anos.