Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 85 milhões; veja números sorteados

O sorteio do concurso 2.895 da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira (31). Niguém acertou as seis dezenas e o prêmio subiu para R$ 85 milhões. O próximo sorteio da Mega será no sábado (2).

Veja os números sorteados nesta quinta-feira (31): 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil e atrai milhões de apostadores com prêmios milionários. Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00, e quanto mais números forem escolhidos, maiores as chances de ganhar — mas também mais alto o valor da aposta.