Nível do Rio Acre se mantém estável na capital nesta quinta-feira; veja medição

O Rio Acre apresentou estabilidade no nível das águas em Rio Branco nesta quinta-feira (31). De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, o manancial marcou 1,55 metro às 5h18 da manhã, mesma medição registrada no dia anterior.

Apesar da ausência de chuvas nas últimas 24 horas, o volume do rio permanece muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros. O baixo nível do manancial se repete em meio ao período de estiagem, característico desta época do ano na capital acreana.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, os órgãos seguem monitorando diariamente o nível do rio e a previsão do tempo, com foco na prevenção e no planejamento de ações diante de eventuais mudanças no cenário climático.