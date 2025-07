Em novo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal neste domingo (20), o nível do Rio Acre chegou ao início do dia a marca de 1.64 metros e segue baixando na capital.

O volume segue conforme no dia anterior, distante da cota de alerta e de transbordos, que é respectivamente 13,50 e 14 metros.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve o registro de chuvas nas últimas 24 horas, o que deve ter contribuído com a totalidade do manancial, que vem preocupando as autoridades locais.