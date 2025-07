Nível do Rio Acre segue em queda e chega a 1,94m na manhã deste sábado na capital

O nível do Rio Acre segue em tendência de queda e registrou 1,94 metro na medição realizada às 5h14 deste sábado (5), em Rio Branco, segundo boletim da Defesa Civil Municipal. O volume representa a terceira menor marca registrada para o mês de julho nos últimos 11 anos, conforme dados do órgão.

Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana, o que contribui para o agravamento da estiagem.

A Defesa Civil acompanha a situação do Rio Acre com a aproximação da época de estiagem. O baixo nível das águas pode ser resultar em diversos problemas e os órgãos responsáveis já estão tomando todas as atitudes cabíveis para remediar a situação.