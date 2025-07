Nível do Rio Iaco chega a 1,02 metro e atinge o menor nível do ano

O rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu o seu menor nível deste ano na manhã desta quinta-feira (10). Conforme dados da Defesa Civil Municipal, a régua amanheceu marcando apenas 1,02 metro, valor muito inferior à cota de alerta, que é de 14 metros.

Esse cenário reflete o início do verão amazônico e, de certa forma, causa preocupação, já que o período tende a se intensificar. “Esse monitoramento é feito todos os dias. Apesar do nível baixíssimo, a situação deste ano é um pouco melhor do que a verificada no mesmo período do ano passado”, enfatizou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil.

Diante desse patamar, os moradores das regiões dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã já enfrentam dificuldades de navegação. Em alguns casos, os ribeirinhos estão optando por viajar pelos ramais.

Outra preocupação em Sena Madureira diz respeito ao abastecimento de água potável, já que a captação feita pelo Saneacre ocorre justamente no rio Iaco. Contudo, pelo menos por enquanto, não há risco de racionamento.