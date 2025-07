No Acre, assaltante furta moto, volta para devolver e acaba preso em flagrante pela polícia

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (NEPATRI), recuperou na manhã desta sexta-feira (18) uma motocicleta que havia sido furtada poucas horas antes no Centro de Cruzeiro do Sul. O veículo, uma Honda/CG 150, foi levado do estacionamento da Galeria Fátima Cameli, onde havia sido deixado com a chave na ignição.

A rápida ação policial se deu graças a um vídeo encaminhado pela própria vítima, que permitiu à equipe identificar o suspeito em questão de minutos. O homem, já conhecido pelas autoridades, havia sido recentemente preso por envolvimento em um caso de incêndio criminoso.

De forma inesperada, o autor retornou ao local do crime e tentou devolver a motocicleta. Ele foi preso em flagrante pelos agentes da Polícia Civil. Segundo a corporação, o suspeito deveria estar sob monitoramento eletrônico, mas se encontrava sem a tornozeleira no momento da prisão.

O veículo foi restituído à proprietária ainda no local e sem qualquer avaria. A Polícia Civil destacou que a agilidade na comunicação do crime e a atuação imediata das equipes foram determinantes para o desfecho positivo da ocorrência.