No Acre, assaltantes saem de cemitério e roubam celulares e dinheiro de moradores

Um assalto à mão armada foi registrado na noite da última quarta-feira (9), no bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena Madureira. Dois criminosos armados roubaram celulares e dinheiro de moradores da região.

Segundo informações, as vítimas estavam em frente à casa do senhor Raimundo Verçosa, jogando baralho e tomando tereré. Em determinado momento, foram surpreendidas por dois indivíduos que saíram de dentro do cemitério Recanto da Saudade. Eles estavam armados e encapuzados, anunciaram o assalto e fugiram levando três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os assaltantes.

“A Polícia Militar conseguiu mapear o local por onde os infratores fugiram, no entanto, não obteve êxito na captura nem na recuperação dos celulares. Pedimos que a população realize denúncias pelo 190, para que possamos chegar aos autores e recuperar os aparelhos. Vamos fazer de tudo para elucidar esse caso e evitar que fatos como esse voltem a se repetir”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Pelo que foi apurado até o momento, a dupla fugiu em direção ao bairro da Vitória.

