No Acre, grávida tem bolsa estourada durante ensaio fotográfico em estúdio: “Virou história”

O que era para ser apenas mais um ensaio fotográfico de gestante se transformou no início de uma nova e inesquecível história para a futura mamãe Raquel Queiroz. Durante a sessão de fotos, realizada pelo fotógrafo Assis Lima, a bolsa da grávida estourou no próprio estúdio, surpreendendo a todos.

Grávida de 32 semanas, Raquel chegou ao estúdio radiante e animada para eternizar esse momento especial da maternidade. Vestidos escolhidos com carinho, luz suave e muita emoção faziam parte do cenário cuidadosamente preparado para ela. Nos primeiros cliques, tudo transcorreu com tranquilidade: no primeiro look, ela encantou; no segundo, se emocionou. Mas foi no terceiro que a vida decidiu dar o próximo passo.

Durante as fotos, a bolsa estourou ali mesmo, em meio a flashes, sorrisos e risadas. O que seria mais um registro de amor e expectativa virou uma corrida leve e divertida contra o tempo. “Foi um ensaio que virou história. E uma história que já começou cheia de amor”, diz o fotógrafo na legenda da publicação no Instagram.

O episódio, compartilhado com leveza e alegria nas redes sociais, já emocionou muitos seguidores. Afinal, não é todo dia que um ensaio fotográfico termina com um nascimento à vista. Entre um clique e outro, a vida deu seu sinal. E assim começou o capítulo mais bonito da história da Raquel: o de ser mãe.