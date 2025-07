No Acre, homem rompe a tornozeleira e é preso por ameaçar a própria mãe e o irmão

A Polícia Militar prendeu, no último sábado (12), em Cruzeiro do Sul, um homem identificado como Jardel Gomes de Melo, de 31 anos, acusado de violência doméstica e ameaças contra familiares. O caso envolveu agressões à própria mãe e intimidações ao irmão, além do descumprimento de uma medida judicial relacionada ao monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A prisão foi realizada por uma guarnição do GIRO, acionada pelo COPOM após denúncias de que Jardel estaria ameaçando os familiares e tentando vender móveis da casa da mãe, de onde a havia expulsado na noite anterior, sexta-feira (11). Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava armado com facas e um terçado no momento da abordagem.

Os policiais encontraram Jardel saindo para a rua, e ao notar a presença da equipe, ele tentou retornar à residência, mas foi interceptado antes de conseguir fugir. Ele se entregou de forma pacífica, ajoelhando-se e colocando as mãos na cabeça. Durante a revista, foram apreendidos um terçado e uma faca próximos ao local da abordagem, além de uma segunda faca, encontrada escondida em sua cueca.

A mãe do suspeito confirmou ter sido ameaçada e agredida, embora não apresentasse lesões visíveis. Abalada, ela declarou não ter mais condições físicas nem emocionais de conviver com o filho, citando um histórico recorrente de comportamentos violentos.

Durante o interrogatório, Jardel confessou ter rompido a tornozeleira eletrônica há alguns dias. Ele também apresentava marcas no corpo, que atribuiu a agressões sofridas por parte de uma facção criminosa como forma de “disciplina”, ocorridas na noite anterior.

Jardel Gomes foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial junto com as armas brancas apreendidas. O caso segue sob investigação.