No Acre, mais de 1,8 mil pessoas privadas de liberdade estão inscritos no Encceja PPL

No Acre, 1.803 internos deverão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL), é o que aponta o levantamento realizado pela Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

O número representa um aumento de 13,9% no total de apenados que se inscreveram para realizar a prova, que em 2024 foi de 1.583, segundo o Iapen.

O Encceja PPL é um exame que tem o objetivo de certificar jovens e adultos que não estão mais na idade escolar. A prova será aplicada nos dias 23 e 24 de setembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo a chefe da Divisão de Educação Prisional do Iapen, Margarete Santos, o Encceja PPL é uma oportunidade para aqueles que vivem privados de liberdade comprovem grau de escolaridade de acordo com deus conhecimentos.

“É uma oportunidade real de comprovarem oficialmente a aquisição de saberes ao longo da vida, fora do ambiente formal da escola. Com isso, poderão comprovar graus de escolaridade de acordo com o que sabem e, consequentemente, abrir porta para novas oportunidades, tanto para dar continuidade na sua formação como para concorrer no mercado de trabalho”, ressaltou.