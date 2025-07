No Acre, número de focos de incêndio reduziu quase 50% no primeiro semestre, anuncia secretário

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Leonardo Carvalho, concedeu entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (3), durante a 3ª noite da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Na ocasião, o gestor falou sobre como as mudanças climáticas têm afetado o Acre e quais medidas estão sendo adotadas pelo órgão para evitar que o nível de fumaça volte a poluir o ar da mesma forma que nos anos anteriores.

“A mudança climática é uma realidade e temos que encará-la. As consequências são diversas. Quando assumi a secretaria, o governador me pediu para que não deixássemos o Acre enfrentar o que enfrentou no ano passado, com relação às fumaças. Já estamos mobilizados para essa luta”, disse o secretário.

Leonardo afirmou que o Governo recebeu um novo dado nesta semana: a redução de 47% no índice de focos de queimadas no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Conseguimos essa redução importante, mas o desafio é agora continuar nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, com a mesma pegada, para a gente manter o índice e não sofrer o que sofremos no ano passado. Meio ambiente e saúde, e saúde é vida”, finalizou.