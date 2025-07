No Acre, polícia prende homem condenado por abusar da própria filha desde os 3 anos de idade

Na última segunda-feira, (8) a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), efetuou a prisão de um homem de 53 anos, identificado pelas iniciais F.C.O., condenado por crimes de abuso a vulnerável. A prisão ocorreu em Rio Branco, no bairro Vila do DNER.

A investigação que levou à detenção do acusado revelou que ele abusava sexualmente de sua própria filha, começando os atos criminosos quando a criança tinha apenas 3 anos. Os abusos aconteciam na residência da família, especialmente durante as ausências da mãe, que se afastava para participar de cultos religiosos. A situação foi descoberta quando a mãe da menina, ao perceber mudanças no comportamento da filha, decidiu questioná-la. A criança, então com 6 anos, relatou os abusos e revelou que seu pai a ameaçava de morte, o que a impediu de contar a verdade antes.

F.C.O. foi condenado a 16 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A Polícia Civil enfatiza que essa prisão é fruto de um trabalho contínuo e especializado no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A instituição reafirma seu compromisso com a proteção da infância e a responsabilização dos autores de crimes dessa natureza, que são considerados extremamente graves no contexto jurídico brasileiro.

Esse caso ressalta a importância da denúncia e da colaboração entre as forças de segurança, o sistema de Justiça e os órgãos de proteção social. A Polícia Civil orienta que qualquer suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ser imediatamente reportada às autoridades, seja pelo disk 100 ou em qualquer delegacia próxima, garantindo sigilo e proteção às vítimas.

