No Acre, prefeito distribui dinheiro em evento público e vereador faz denúncia na Justiça

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Bujari, conhecido como Padeiro, jogando cédulas de dinheiro ao público durante a abertura da ExpoBujari, evento tradicional do município. O episódio ocorreu no final de junho, na arena de rodeio da festa, sob aplausos e euforia da plateia.

Nas imagens, o prefeito aparece com um saco, onde coloca as notas após tira-las de sua carteita, para lançá-las em direção ao público. Durante a ação, ele declara que o dinheiro seria parte de seu salário.

“E quem quiser ficar com raiva, que fique, porque esse dinheiro aqui é do meu salário. Eu dou pra quem eu quero”, disse.

O caso culminou em uma denúncia formal apresentada pelo vereador Elias Daier, no dia 7 de julho. O documento foi encaminhado a órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, a Justiça Eleitoral da 9ª Zona e a Polícia Federal.

Na denúncia, o vereador solicita que o ato seja investigado, alegando que o prefeito pode ter cometido crime eleitoral, improbidade administrativa, corrupção e violação da moralidade pública. Ele ainda lembra que o gestor foi recentemente reeleito e responde a uma ação judicial por suspeita de compra de votos.

“É surpreendido lançando dinheiro ao público, abusando de seu poder econômico, numa afronta aos poderes da Justiça, praticando, ao meu ver, crime de corrupção, violação da moralidade administrativa, crime eleitoral, improbidade administrativa, dentre outros, destacou Daier.

CONFIRA: