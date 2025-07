Alerta! No Acre, sobe para 11 o número de casos suspeitos de sarampo em investigação; confira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) atualizou nesta quarta-feira (23) o boletim sobre a situação do sarampo no estado. O número de casos em investigação subiu para 1a. Ao todo, já foram notificadas 27 ocorrências suspeitas da doença, das quais 16 foram descartadas até o momento.

Os casos em investigação no Acre estão distribuídos em sete municípios. Brasileia lidera com quatro notificações, seguida por Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia, com dois casos cada. Porto Acre possui um caso em investigação.

o Governo do Estado decretou emergência em saúde pública no dia 17 de julho, em razão da ameaça de reintrodução do vírus/ Foto: ReproduçãoApesar da situação preocupante, o Acre segue sem registrar casos confirmados de sarampo desde o ano 2000. Ainda assim, o Governo do Estado decretou emergência em saúde pública no dia 17 de julho, em razão da ameaça de reintrodução do vírus.

Desde o início da campanha de vacinação, em 24 de junho, já foram aplicadas mais de 13,5 mil doses no estado, sendo 12.962 da vacina tríplice viral e 623 da dupla viral. As ações de imunização e vigilância foram intensificadas principalmente em municípios fronteiriços, como Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Na Bolívia, país vizinho já foram confirmados 155 casos e outros 1.302 seguem em investigação, a maioria concentrada no Departamento de Santa Cruz de La Sierra.