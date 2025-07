No Acre, vídeo mostra homem espancando cavalo a pauladas; caso gerou revolta em moradores

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta quarta-feira (9) tem causado revolta entre internautas ao mostrar cenas de maus-tratos contra um cavalo. Nas imagens, um homem aparece amarrando o animal com violência a uma cerca e, em seguida, desferindo golpes brutais com um pedaço de pau.

A gravação, de forte apelo emocional, tem sido amplamente compartilhada e gerado uma onda de indignação, especialmente entre perfis ligados à causa animal. Protetores e ativistas têm pressionado as autoridades a agirem com urgência e apelam para que a população contribua com informações que ajudem na identificação do agressor.

Até o momento, não há confirmação sobre o local exato onde o crime aconteceu, o que tem dificultado o início imediato das investigações. No entanto, organizações de proteção animal e usuários nas redes seguem mobilizados na tentativa de localizar o responsável.

Os órgãos de defesa devem iniciar as investigações assim que houver pistas mais concretas sobre a origem do vídeo. A prática de maus-tratos a animais é crime previsto pela Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e, desde 2020, com a sanção da Lei nº 14.064/20, pode resultar em penas de até cinco anos de prisão, além de multa e proibição de guarda.