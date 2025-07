Noite especial: a ‘Lua do Veado’ ilumina o céu brasileiro nesta quinta-feira

Uma das superluas mais bonitas e esperadas do ano, a Lua do Veado — também conhecida como Lua Cheia de julho — poderá ser vista nesta quinta-feira (10 de julho), a partir das 20h (horário de Brasília), em todo o Brasil. O fenômeno recebe esse nome popular devido ao crescimento dos chifres dos cervos no início do verão no Hemisfério Norte.

O que é a ‘Lua do Veado’ e como observá-la?

A lua cheia de julho surgirá no horizonte leste ao anoitecer e se porá no oeste pouco antes do amanhecer. No Hemisfério Norte, onde as noites são mais curtas nesta época do ano, a lua permanecerá bastante baixa no céu, mesmo à meia-noite. Em contrapartida, no Hemisfério Sul, onde o Acre está localizado, ela alcançará uma posição mais alta no céu.

De acordo com a NASA, a superlua de veado (‘buck moon’, em inglês) recebe esse nome porque os novos chifres (ossos feitos principalmente de cálcio e fósforo) dos veados machos emergem de suas testas em camadas de pele aveludada no início do verão do Hemisfério Norte. Isso coincide com a data da lua cheia, mas não é o fenômeno que influencia essa troca.

O site Star Walk detalhou que a Lua do Veado atingirá sua “fase completa” às 20h37 (horário de Brasília), mas será visível durante toda a noite, com mais de 98% do disco lunar iluminado, desde que o céu esteja limpo e sem obstáculos. A próxima aparição desse fenômeno está prevista para 29 de julho de 2026.

Neste mês, no Hemisfério Norte, a Lua do Veado estará mais próxima do horizonte do que o normal. Isso faz com que pareça maior e também possa ter a cor alterada. Quando está baixa no céu, a luz da lua atravessa mais atmosfera, podendo adquirir tons de laranja, rosa ou vermelho. A próxima lua cheia, apesar do nome, será um fenômeno regular, como ocorre mensalmente. A associação entre eventos astronômicos e acontecimentos do cotidiano vem de tradições culturais antigas, mesmo que não haja nada de incomum previsto para esta data.

Fonte: O Globo

