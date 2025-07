Noiva de Oruam critica abordagem da polícia: “Subiram com fuzil”

Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, usou as redes sociais nesta terça-feira (22/7) para criticar a abordagem da Polícia Civil feita na casa dela e de Oruam. Segundo ela, os policiais não tinham mandato para entrar na residência.

A estudante de medicina veterinária contou que estava estudando quando ouviu uma gritaria e homens abordando aqueles que chamou de “meninos”. “Em nenhum momento tinha farda, não sabia o que eles eram”, contou.

Logo depois, os oficiais teriam subido no segundo andar da casa. “Subiram com fuzil, entraram nos quartos, apontaram a arma para a minha cachorra, que minha cachorra latiu. Inclusive, um entrou sem nem meu consentimento, sem nem ninguém, está perto primeiro, foi quando eu vi, cheguei nele e falei que não poderia entrar no meu quarto, sem ninguém, porque nem mandato tem”, relatou Fernanda.

De acordo com o relato de Fernanda, os policiais não teriam nada contra eles. “De verdade, tá todo mundo esgotado, tá a família esgotada. Se eles querem fazer, eles têm que fazer de forma correta, com a forma certa, entendeu? E eles não fazem porque não tem nada para eles”, afirmou também.

Entenda o caso

A residência onde vive o rapper Oruam, no Joá, no Rio de Janeiro, voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil nessa segunda-feira (21/7). Segundo nota enviada ao Metrópoles pela corporação, esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante de uma facção criminosa é localizado dentro do mesmo imóvel.