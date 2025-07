noiva-de-oruam-desabafa-enquanto-o-rapper-segue-preso:-“saudade-aperta”

Noiva do rapper Oruam, Fernanda Valença compartilhou um desabafo nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (29/7). Enquanto o artista segue preso no presídio do Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, após ser alvo de uma operação policial, ela contou que tem sido difícil ficar longe do cantor e que está com saudades.

Com um vídeo reunindo algumas de suas memórias ao lado do cantor, incluindo imagens de viagens, shows e momentos íntimos do casal, Fernanda desabafou: “Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Sem você aqui minhas noites se transformaram em dia. A saudade cada vez aperta mais. Eu te amo tanto! Tanto!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fernanda Valença – Foto: Instagram/Caio Verissimo Reprodução/@feuvalença Oruam Foto: Victor Chapetta/AgNews Noiva de Oruam desabafa Foto/Instagram/@feuvalenca Noiva de Oruam desabafa Foto/Instagram/@feuvalenca Noiva de Oruam desabafa Foto/Instagram/@feuvalenca Voltar

Próximo

Nenhum item relacionado encontrado.

Nos últimos dias, Fernanda tem realizado rodas de oração e feito publicações pedindo a liberdade de Oruam. Em uma delas, chegou a divulgar um pronunciamento defendendo que “MC não é bandido” e relembrou o episódio que levou à prisão do cantor. A confusão começou após um conflito com a polícia em sua casa no Rio de Janeiro.

O conflito aconteceu em uma operação que tinha como objetivo cumprir um mandado de apreensão contra um adolescente conhecido como Doca, suspeito de envolvimento com roubo de carros e tráfico de drogas, que estava na casa do cantor. No dia seguinte, Oruam teve a prisão decretada por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.