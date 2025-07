Nomeação de 250 aprovados no concurso INSS Perito é autorizada; confira

A nomeação dos aprovados no concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para Perito Médico Federal foi autorizada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI)!

A portaria que autoriza a nomeação dos novos servidores foi publicada em Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 24 de julho. De acordo com o documento, são autorizadas 250 vagas para o cargo em questão.

Além disso, também foi publicado o resultado da escolha da ordem de preferência dos candidatos aprovados e melhores classificados no certame.

Confira, abaixo, autorização publicada em Diário Oficial:

Panorama do concurso INSS Perito

Organizado pelo Cebraspe, o concurso INSS ofertou 500 oportunidades para o cargo de Perito Médico Federal, sendo 250 vagas imediatas e 250 em cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 14.166,99.

Vale lembrar que o resultado final foi divulgado no dia 23 de junho.

As oportunidades estão distribuídas por todos os estados brasileiros conforme tabela abaixo:

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas : de caráter eliminatório e classificatório.

: de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação de títulos: de caráter classificatório.

As provas objetivas foram compostas por 120 questões de Certo ou Errado, sendo 50 questões de conhecimentos gerais e 70 questões de conhecimentos específicos. As avaliações foram aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, em todas as capitais estaduais, além do Distrito Federal.

Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 250 + 250 CR

Cargo: Perito Médico Federal

Escolaridade: nível superior

Salários: R$ 14.166,99

Provas: 16/2/2025

Edital

