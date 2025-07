Nomes na boca do povo para “A Fazenda 17” e os que estão negociando na surdina

Faltam menos de dois meses para a estreia de A Fazenda 17 e alguns nomes começaram a ganhar força nas redes sociais para o casting da temporada. Agendada para entrar no ar em 16 de setembro, sob apresentação de Adriane Galisteu, o reality show promete mudanças significativas, incluindo exibição nas tardes de domingo.

E para o esquenta do que vem por aí, a reportagem do portal LeoDias fez um levantamento dos famosos que já estão pipocando nas listas que se espelham pela internet e também aqueles que já estão com um pé na porteira mais comentada de Itapecerica da Serra.

Alexandre Frota está deixando a política, isso já é público. Contudo, a decisão calhou justamente no período em que a produção do reality show iniciou a montagem do elenco.

Em meio a isso, Frota, que é ex-Casa dos Artistas e amigo de Rodrigo Carelli, que dirigiu a “Casa”, foi visto na sede da Record nos últimos dias, e não foi para gravar algum programa. Com isso, aumentaram os rumores de ida para o confinamento rural.

Melody está na lista de prováveis nomes para o novo elenco. A sondagem foi feita, mas embora o convite não tenha sido oficializado até aqui, de acordo com Belinho, pai da cantora, em contato com o portal, a chance dela topar é zero.

Rafael Cardoso, ator que está na mira da Justiça após escândalos familiares, entre outras polêmicas, é, então, nome dado como certo no confinamento rural.

Ele, claro, não confirma, mas também não nega. Em sua atual situação, ao que tudo indica, Rafael deverá ir sem nada o que temer.

Karin Hils, atriz e cantora que se projetou nacionalmente como integrante do grupo Rouge, também está com um pé em “A Fazenda 17”. Embora seu prestígio no mercado, há quem afirme que sua presença no reality já esteja apalavrada, faltando apenas assinar contrato.

Caso venha se confirmar, Karin será a terceira Rouge a enfrentar o confinamento de um reality show. No passado, Lí Marttins topou participar da 8ª temporada. Aline Wirley esteve no BBB 23.

O nome de MC Guimê tem pipocado em algumas listas. Ele que foi expulso do BBB 23, cabe pontuar, será pai pela primeira vez. Sua esposa, Fernanda Stroschein, está grávida de uma menina.

Mesmo assim, são fortes as especulações de que ele estará em “A Fazenda 17”. Guimê atualmente está envolvido em um caso de não pagamento de uma mansão a qual morou com Lexa enquanto estiveram juntos. A soma dos valores beira o milhão.

Monique Arruda, repórter deste portal de notícias, faz mistério sobre uma possível ia para o reality rural, mas há indícios de uma negociação.

Viral da internet sempre que aparece trabalhando, Monique passou por algumas mudanças expressivas no visual, incluindo cirurgia plástica no nariz.

Até publicidade ela tem feito em suas redes sociais. Para isso, a repórter precisou abrir seu perfil no Instagram, que era fechado para o público. Desde então, segue aumentando seu número de seguidores.