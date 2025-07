“Nossa conexão me chamou!”: Carolina Dieckmann se despede após últimos dias ao lado da amiga

Na noite deste domingo (20/7), a atriz Carolina Dieckmmann, amiga íntima de Preta Gil, compartilhou novas informações sobre a morte da cantora. Em uma publicação emocionante, com uma foto segurando a mão da amiga e uma tatuagem com a palavra “Drão”, letra da música que o pai compôs para Preta, Carolina compartilhou uma declaração de amor no aeroporto, logo após se despedir da cantora nos Estados Unidos.

A publicação foi compartilhada por volta das 22h, poucas horas antes da confirmação do falecimento da cantora, que lutava contra o câncer desde 2023 e morreu aos 50 anos nos Estados Unidos.

No texto compartilhado já no aeroporto, Carolina desabafou sobre sua partida para longe da amiga: “Eu não sei o que dizer… tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho – incessantemente – esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você… foi o maior presente do mundo”.

A mensagem prosseguiu com ternura e saudade: “O universo se abriu pra que eu estivesse aqui… eu vim, eu vim. Descansa, meu amor. Como você lutou… Vai ser muito difícil mas é uma benção o tempo que tivemos… e nosso amor é muito maior”.

Carolina mostrou, assim, que esteve ao lado de Preta até o fim, compartilhando momentos íntimos e oferecendo apoio incondicional; mesmo longe de casa.

As declarações de Carolina se somam às de outros amigos próximos, como Gominho e Ivete Sangalo, que usaram o Dia do Amigo para homenagear Preta. Gominho afirmou que a considerava “maior que amiga: mãe, irmã, família e inspiração”.

A coincidência da data, 20 de julho, Dia do Amigo e data de sua morte, reforça o laço afetivo que a cantora construiu ao longo de sua vida.

A publicação de Carolina revela não só a dor pela despedida, mas também a gratidão pelo tempo compartilhado. Ela finalizou com um apelo profundo: “Amores, obrigada pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam… Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é Preta Gil”.

O pai, Gilberto Gil, usou as redes sociais para comunicar que a família está providenciando a repatriação do corpo de sua filha de Nova Iorque para o Brasil. Em sua mensagem, Gil agradeceu o carinho do público e pediu respeito e compreensão diante da dor do momento. “Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, afirmou o cantor.