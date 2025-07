“Nosso objetivo é te tirar da Corte”, diz Eduardo Bolsonaro sobre Moraes

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou neste domingo (20) que vai trabalhar para retirar o ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal). A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube no mesmo dia que se encerra o prazo de sua licença parlamentar de 120 dias.

Em tom de ameaça, Eduardo acusou Moraes de “usar a caneta do STF em nível de várzea” e disse estar disposto a se “sacrificar” para levar adiante uma ação que, segundo ele, teria como objetivo a saída do ministro da Suprema Corte.

“Toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes?”, afirmou o parlamentar.

Eduardo também fez referência à revogação de seu visto diplomático pelos Estados Unidos — decisão que envolveu tratativas com autoridades norte-americanas após investigações do Supremo contra ele e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele reforçou que esse episódio foi apenas o “começo” de uma movimentação contra o ministro.

“Quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder Judiciário e eu tô disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante.”

Ainda durante a transmissão, Eduardo ironizou a possibilidade de ser alvo de uma operação policial, sugerindo que Moraes convocasse até autoridades internacionais: “Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação. Coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente”.

O deputado concluiu o ataque ao ministro alegando que Alexandre de Moraes já teria sofrido pressões dos Estados Unidos:“Sabe por que que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos.”

Ameaça à PF

Durante a live deste domingo, Eduardo ainda fez ameaças a integrantes da PF (Polícia Federal). O parlamentar mencionou o delegado Fábio Alvarez Shor, responsável por investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você… Ah, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente”, afirmou.

Com o término da licença, Eduardo passará a acumular faltas não justificadas caso não retorne ao Brasil. Para não perder o mandato, o parlamentar não pode faltar mais de um terço das sessões do plenário da Câmara.