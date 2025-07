Notas fiscais revelam gastos com cerveja e tadalafila que Corinthians teve com ex-presidente

Documentos fiscais comprovam que, durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians arcou com uma série de gastos pessoais inusitados, incluindo a compra de cerveja, cigarro e até medicamentos para disfunção erétil, como Tadalafila e Cialis. As notas fiscais foram confirmadas pelo ge.globo no sistema da Secretaria da Fazenda.

Em um período de 36 dias, a prestação de contas registrou 176 compras, totalizando R$ 86.524,62. A maior parte desses gastos foi com alimentação e compras em mercados, que somaram R$ 57,8 mil. O principal fornecedor foi o “Oliveira Minimercado”, responsável por R$ 32.580 em notas. O endereço do mercado, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, a 35 km da sede do Corinthians, foi visitado pelo GE. Moradores do local negaram a existência de qualquer comércio no imóvel nos últimos anos. Curiosamente, nove dias antes da emissão da primeira nota, a empresa possuía outro nome e atividade: “Oliveira Obras de Alvenaria”.

Entre as despesas, constam compras variadas como picanha, cerveja, sorvete, frutas, legumes, pizzas, doces, peixes, flores, ração animal, bijuterias, cachorro de pelúcia, isqueiros, produtos de limpeza e até amaciante de roupas.

Chamam atenção as compras em farmácias, onde foram adquiridos medicamentos para disfunção erétil: Tadalafila (duas vezes) e Cialis. O Cialis foi comprado em 3 de outubro de 2023, em Fortaleza, no mesmo dia em que o Corinthians atuou na capital cearense pela semifinal da Sul-Americana.

Confira nota na íntegra

“Não tenho qualquer receio sobre despesas da Presidência à época em que tive a honra de presidir o Corinthians – numa gestão que reconhecidamente controlou gastos e elevou o faturamento do clube para além da marca do R$ 1 bilhão.

Porém, diante da grosseira manipulação de supostas planilhas e faturas da minha gestão, divulgadas em perfis anônimos com objetivo político de assassinar reputações nas redes sociais, requeri ao clube acesso a tais documentos, a fim de que pudesse checar sua veracidade.

Infelizmente meu pedido não pode ser atendido e, portanto, em razão dessas flagrantes manipulações de documentos, só vou me manifestar quando o clube franquear acesso a eles, pois aí terei dados oficiais para rebater as mentiras.

Até lá, porém, tomarei medidas criminais contra quem deturpa informações e também contra quem divulga conteúdo falso contra mim.”