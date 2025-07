Nova Carteira de Identificação Nacional é emitida de forma gratuita durante Expoacre Juruá

Durante todos os dias da Expoacre Juruá, moradores de Cruzeiro do Sul e região podem aproveitar a presença da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio da Polícia Civil, para emitir gratuitamente a nova Carteira de Identificação Nacional. O atendimento ocorre das 19h às 22h no espaço da feira.

A iniciativa tem como foco promover cidadania, oferecendo a primeira via do documento sem custo, além de possibilitar a substituição de cédulas danificadas. Para obter a identidade, o cidadão deve apresentar a Certidão de Nascimento, CPF e comprovante de endereço.De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, a ação demonstra o compromisso do Estado em garantir acesso a direitos fundamentais: “Essa iniciativa reforça o comprometimento da segurança pública em garantir o acesso à cidadania e garantia de direitos”, afirmou.

O trabalho é coordenado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Vale do Juruá. Segundo o coordenador Jonas Oliveira, o serviço é essencial e está disponível em todos os dias da programação: “Estamos em todos os dias de feira para a retirada das carteiras de identificação, que é um serviço essencial para todos”, disse.

A estudante Maria de Fátima, de 17 anos, foi uma das beneficiadas e destacou a praticidade do atendimento: “Eu acho muito legal ter esse ônibus, porque facilitou para eu tirar minha carteira de identidade”, comentou.

A ação integra o esforço conjunto dos órgãos de Segurança Pública para melhorar o acesso a serviços essenciais durante o maior evento popular da região.

Com informações Agência de Notícias do Acre