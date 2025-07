Nova delegacia para atendimento de idosos e PCDs é criada em Rio Branco; saiba mais

Foi oficialmente instituída em Rio Branco a Delegacia de Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (DEADI), uma nova unidade da Polícia Civil do Acre voltada para garantir acolhimento especializado e investigar crimes contra esses dois grupos vulneráveis. A regulamentação da delegacia foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, (18) e marca um avanço no sistema de proteção e defesa de direitos no estado.

Subordinada ao Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), a DEADI surge em conformidade com legislações como o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de atender diretrizes internas da Polícia Civil, previstas em sua Lei Orgânica. A unidade passa a integrar o organograma institucional da corporação com estrutura própria e gestão especializada.

Conforme determina a portaria assinada pelo delegado-geral José Henrique Maciel Ferreira, a delegacia terá uma atuação ampla. Além de instaurar investigações e autos de prisão em flagrante, a unidade será responsável por conduzir diligências e elaborar levantamentos estatísticos sobre violência contra idosos e pessoas com deficiência. A delegacia poderá atuar tanto na capital quanto, em casos específicos, em colaboração com unidades do interior.

Outro eixo importante da atuação da DEADI será a promoção de políticas de acessibilidade e inclusão, não apenas por meio de campanhas educativas e informativas, mas também com proposições práticas para melhorar o atendimento prestado nas próprias unidades da Polícia Civil. A proposta é garantir um serviço empático, eficaz e adaptado às necessidades desses públicos.

O atendimento será direcionado a dois grupos: pessoas com 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso, e indivíduos com deficiência física, intelectual, sensorial ou mental de longo prazo atendidos com prioridade e abordagem individualizada.

A nova delegacia será comandada por um delegado titular, que ficará responsável pela coordenação de equipes, gestão interna e articulação com demais órgãos e entidades da rede de proteção. A jornada de trabalho seguirá o horário regular da Polícia Civil. Com essa iniciativa, o estado do Acre reforça o compromisso com a dignidade e a segurança de pessoas que historicamente enfrentam múltiplas formas de violência e exclusão.