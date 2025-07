Nova era no Real Madrid! Kylian Mbappé herdará a camisa 10 após saída de Luka Modric

O atacante Kylian Mbappé deve herdar a camisa 10 do Real Madrid após a saída do meia croata Luka Modric. Segundo informações do jornal L’Equipe, da França, Mbappé deixará de usar o número 9, que herdou de Karim Benzema, em sua segunda temporada no clube espanhol.

O número é o mesmo usado por Kylian na seleção francesa, onde foi campeão da Copa do Mundo em 2018 e vice em 2022. Em sua passagem pelo Paris Saint-Germain, o jogador atuou boa parte do tempo com a camisa 7, que hoje é usada por Vinícius Jr., e que já pertenceu a grandes ídolos do clube como Raul e Cristiano Ronaldo.

As informações apontadas pelo L’Equipe dão conta que a decisão teria partido do próprio clube, que em nenhum momento Mbappé teria solicitado a troca na numeração. O Real Madrid acredita que a mudança pode ser um combustível ainda maior para a venda de camisas do jogador, que já foi um sucesso em sua primeira temporada.

Em sua primeira temporada no time merengue, Mbappé jogou 56 partidas, fez 43 gols e deu cinco assistências. Após 13 anos, Luka Modric não renovou seu contrato com o Real Madrid e assinou contrato com o Milan.

Fonte: Metrópoles

