Nova etapa das obras do viaduto da AABB bloqueiam parcialmente o trânsito na Isaura Parente

A rua Isaura Parente está parcialmente bloqueada na manhã desta quinta-feira (24), nas proximidades da rotatória da AABB, onde estão sendo realizadas as obras do viaduto Mamédio Bittar.

De acordo com o agente de trânsito Albuquerque, presente no local, a operação começou às 7h da manhã e deverá se estender até as 18h.

“A gente vai ficar aqui um dia, acho que vai ser pra chegada de um guindaste”, explicou o agente sobre a possibilidade de prorrogar o fechamento da via.

A equipe da prefeitura de Rio Branco confirmou que a instalação das vigas para o viaduto serão iniciadas ainda hoje, e que deverão se entender ao menos até o próximo domingo.