Nova fase! Felipe Araújo compartilha planos de casamento com Lara Prado

Sucesso da música sertaneja, o cantor Felipe Araújo está completando seus 30 anos nesta terça-feira (2/7). Com orgulho de sua trajetória e realizações, ele ainda almeja realizar um objetivo em especial: se casar com a noiva, Lara Prado.

Mais maduro, Felipe Araújo relembra sua trajetória: “Tanta coisa aconteceu… E é impossível não reconhecer a mão de Deus em tudo. Cada conquista, cada aprendizado, até mesmo os momentos difíceis me fizeram crescer. Me sinto muito abençoado por chegar aos 30 com tanta coisa boa vivida”, disse em entrevista à revista Quem.

O casamento

O artista, que iniciou sua carreira solo em 2015, anunciou o noivado com Lara Prado em maio deste ano. Nos bastidores do show no Rodeio de Cajamar, em São Paulo, ele fez o pedido para oficializar a união. Felipe presenteou a modelo e influenciadora com um anel de diamante solitário de 2,50 quilates. Em 2026, o casal deve subir ao altar.

Todavia, Felipe confessou que se casar nunca esteve nos seus planos; entretanto, tudo mudou quando a noiva chegou em sua vida. “Imaginava que fosse acontecer um dia, mas não ia dormir pensando nisso. Mas depois que conheci a Lara, e principalmente hoje, já com alguns anos de relacionamento, nos fortalecendo cada vez mais como um casal, isso se tornou um grande sonho para mim”, declarou.

Para ele, a ideia de construir uma família se tornou uma meta. “Não só a cerimônia do casamento em si, mas sobretudo construir nossa família. Estamos muito felizes e ansiosos. Ainda não divulgamos a data, mas está marcado para 2026”, cravou o artista, que se emocionou recentemente ao falar dos 10 anos sem o irmão, Cristiano Araújo, que morreu em um trágico acidente em 2015.

Foram várias as características de Lara que encantaram a voz do hit “Amor da Sua Cama”, especialmente a boa relação que ela tem com seu filho, Miguel. Ao falar sobre a amada, ele listou as qualidades: “O jeito como ela lida com o Miguel, e como ele a ama também me emocionam. E o principal é que temos, cada vez mais, buscado a Deus juntos. […] Além de tudo, Lara é linda e uma ótima parceira de truco e de culinária. Nós estamos nos tornando uma dupla imbatível na cozinha”.