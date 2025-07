Nova fase! Jojo Todynho vai vender a casa onde mora após comprar mansão no Rio

A influenciadora Jojo Todynho, de 28 anos, revelou durante uma interação com os seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (29/7), que irá vender a casa onde mora, localizada em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo ela, que está de mudança para uma nova mansão, o imóvel atual já não faz mais parte de sua “evolução”.

“Você vai se mudar, mas e a atual casa o que vai fazer?”, perguntou uma seguidora. “Vou vender, essa casa aqui vou vender. Como eu falei né, fui muito feliz aqui, fui muito triste aqui também, e eu to em uma nova fase da minha vida, buscando coisas diferentes… Tô numa evolução e acho que essa casa não faz mais parte da minha evolução, porque eu sorri aqui e eu sofri aqui também”, falou a cantora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jojo Todynho Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho Jojo Todynho Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho Jojo Todynho mostrando o corpo Reprodução / Instagram: @jojotodynho Jojo Todynho Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho Voltar

Próximo

“E essa casa nova será uma casa de muitas bençãos, muita alegria, e é isso… É fase, minha fase aqui, meu tempo aqui já deu”, finalizou sem dar mais detalhes sobre sua nova residência.

Em abril deste ano Jojo celebrou a compra do novo imóvel, onde irá morar em uma mansão em um condomínio de alto luxo no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste do Rio. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora desembolsou cerca de R$3,9 milhões na nova residência.