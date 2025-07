Nova frente fria chega ao Acre e promete amenizar calor a partir de terça-feira, diz Friale

O clima quente e seco que dominou o Acre nos últimos dias está prestes a dar uma trégua. A partir desta terça-feira (29), uma nova frente fria deve avançar sobre o estado, provocando queda nas temperaturas e aumento da umidade, segundo previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale.

Embora a frente fria seja considerada de fraca intensidade, os efeitos serão sentidos principalmente durante as noites e madrugadas, quando os termômetros podem marcar mínimas entre 14°C e 17°C em cidades como Rio Branco, Brasiléia e outras localidades do Leste e Sul estadual. O refresco no clima será mais perceptível durante as primeiras horas do dia.

De acordo com Friale, o calor intenso e a baixa umidade registrados no último fim de semana de julho começam a ceder já nesta segunda-feira (28), com o tempo se tornando mais abafado. Essa mudança na sensação térmica é um indicativo da chegada da onda polar, que também deve trazer possibilidade de chuvas e temporais localizados, sobretudo em áreas mais úmidas.

“Mais uma onda de frio polar chega ao Acre nesta terça-feira, derrubando a temperatura, mas não muito”, afirma o pesquisador metereológico.

No Vale do Juruá, a frente fria deve causar menos impacto. A previsão para Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos aponta mínimas entre 18°C e 21°C, o que ainda representa um alívio em relação ao calor predominante dos últimos dias, mas com menor intensidade em comparação ao restante do Acre.

Veja o vídeo: