Nova remessa de mandi é descarregada no mercado de Sena Madureira; Quilo chega a custar 35 reais

O mercado do peixe de Sena Madureira, situado nas proximidades da Feira nova, recebeu na manhã deste sábado (12) uma nova carga de mandi do município de Boca do Acre (AM).

Dessa vez, foram trazidos mil quilos para comercialização em Sena.

O mandi é uma das espécies mais apreciadas pelo consumidor local.

Por conta da importação e dos custos, o quilo do mandi já tratado está sendo vendido a 35 reais. O mandi não tratado custa 32 reais o quilo.

Por enquanto, as piracemas ainda não surgiram na região de Sena Madureira, por isso, a única alternativa é importar o produto de Boca do Acre.