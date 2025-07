Nova taxa de visto para os EUA gera corrida de solicitações antes da cobrança entrar em vigor

O anúncio da cobrança de uma nova taxa de visto para a entrada nos Estados Unidos tem provocado uma corrida pelo serviço antes da cobrança entrar em vigor. O valor adicional, chamado de “taxa de integridade do visto”, foi sancionado pelo presidente Donald Trump com a aprovação do megapacote fiscal no início de julho. A taxa é destinada a solicitantes do visto de não imigrante, que permite viajar ao país a turismo, por exemplo.