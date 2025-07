Novas convocações! Concurso MP AC chama mais aprovados

O Concurso MP AC de 2023 realizou ainda mais nomeações no final do mês de julho de 2025. A publicação dos editais de convocação para envio de informações e documentos necessários para nomeação e posse aconteceu nos dias 25 e 28 de julho de 2025, no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre.

As novas convocações para o Concurso MP AC contemplaram os cargos de: Técnico Ministerial, Analista Ministerial (Direito) e Analista Ministerial (Serviço Social).

Previamente, em março de 2025, o Concurso MP AC 2023 realizou 9 convocações para os cargos de Técnico Ministerial, Analista Ministerial (Psicologia) e Analista Ministerial (Direito). Dessa vez, o número de convocações foi consideravelmente maior.

Concurso MP AC: mais informações

O edital do certame em questão do Ministério Público do Estado do Acre foi publicado em 16 de outubro de 2023. Já as provas foram aplicadas em 17 de dezembro de 2023.

A seleção ofertou 45 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Técnico Ministerial – 10 vagas

– 10 vagas Analista Ministerial – Análise de Sistemas – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Arquitetura – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Ciências Contábeis – 02 vagas

– 02 vagas Analista Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Direito – 21 vagas

– 21 vagas Analista Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Engenharia Civil – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Estatística – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Pedagogia – 01 vaga

– 01 vaga Analista Ministerial – Psicologia – 02 vagas

– 02 vagas Analista Ministerial – Serviço Social – 02 vagas

– 02 vagas Analista Ministerial – Tecnologia da Informação – 01 vaga

Com o resultado final do Concurso MP AC tendo sido homologado em 9 de julho de 2024, o certame segue válido até 9 de julho de 2026, caso não haja prorrogação.

Concurso MP AC: resumo

Concurso : MP AC

: MP AC Órgão : Ministério Público do Acre

: Ministério Público do Acre Situação Atual : Homologado

: Homologado Banca organizadora : Instituto Verbena/UFG

: Instituto Verbena/UFG Cargos : Técnico e Analista Ministerial

: Técnico e Analista Ministerial Escolaridade : Níveis médio e superior

: Níveis médio e superior Carreiras : Funções Essenciais à Justiça

: Funções Essenciais à Justiça Lotação : Estado do Acre

: Estado do Acre Número de vagas : 45 vagas

: 45 vagas Remuneração : de R$ 4.640,53 a R$ 6.058,46

: de R$ 4.640,53 a R$ 6.058,46 Inscrições : de 01/11/2023 a 30/11/2023

: de 01/11/2023 a 30/11/2023 Taxa de inscrição : de R$ 120,00 a R$ 150,00

: de R$ 120,00 a R$ 150,00 Data da prova objetiva : 17/12/2023

: 17/12/2023 Clique aqui para ver o edital MP AC 2023

Fonte: Gran Concursos Online

Redigido por ContilNet.