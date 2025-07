Novas imagens mostram motorista de app ensanguentado após roubo. Vídeo

Novas imagens mostram um motorista de aplicativo todo ensanguentado após tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) no Distrito Federal. O vídeo, ao qual a coluna Na Mira teve acesso, registra o momento no qual o homem está deitado em um canteiro, com o braço levantado e o sangue escorrendo.

Questionado pela polícia, ele descreve as características dos criminosos, que foram presos na tarde desta sexta-feira (25/7), na Estrutural.

Veja:

Mais detalhes do caso

O crime ocorreu na noite dessa quinta-feira (24/7), no Jockey Club – uma via entre a Cidade Estrutural e a Estrada Parque de Taguatinga (EPTG).

Os bandidos tentaram roubar o carro do motorista de aplicativo.

Acionada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez buscas pela região para onde o trio teria fugido, na direção de um setor de chácaras, próximo ao Jockey.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Hospital de Base.

Ele apresentava quadro estável, sem risco de morte e seguia internado até a tarde dessa sexta-feira (25/7).

O terceiro envolvido, já identificado, segue foragido, mas é procurado pelos investigadores.

Leia também

Momento que os bandidos entraram no carro

A câmera de segurança de uma cafeteria na quadra 13 do Guará II registrou o momento no qual os três bandidos entraram no carro do motorista de aplicativo. Eles solicitaram uma corrida do Guará II até a Estrutural.

No circuito de segurança, o trio aparece nas imagens aguardando pelo veículo na calçada do comércio, por volta das 20h10. O carro, um Renault Kwid branco, para na calçada e aguarda pelos passageiros.

Em seguida, dois dos criminosos entram no banco traseiro, enquanto o terceiro embarca no assento ao lado do motorista.

Vídeo:

Quando eles passavam pelo Jockey Club, os ladrões anunciaram o assalto. O motorista teria reagido, segundo a polícia, e um dos bandidos o esfaqueou várias vezes, enquanto um segundo tentou agredi-lo com socos. Após o crime, os criminosos fugiram em direção a um matagal.

Antecedentes criminais

Dois dos três criminosos foram presos. Um dos assaltantes, de 19 anos, tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio. O outro, de 24 anos, responde a processo por roubo e lesão corporal. O mais velho estava, inclusive, em liberdade provisória.

Os presos foram deixados à disposição da Justiça. Caso sejam condenados, eles podem receber penas de até 30 anos de prisão.

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) investiga a tentativa de latrocínio.