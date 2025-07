Novela Vale Tudo presta homenagem a Preta Gil após sua morte

A TV Globo prestou uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil no capítulo desta segunda-feira (21) de Vale Tudo, um dia após sua morte, aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer no intestino. A artista foi lembrada com destaque na abertura da trama.

A tradicional música da novela, “Brasil”, eternizada na voz de Gal Costa, foi substituída por uma versão interpretada por Preta, que era afilhada de Gal, e gravou a canção especialmente para o relançamento da novela, sendo apresentada no programa Domingão com Huck, em 30 de março, sua última aparição na televisão.

Ao fim da introdução, a emissora exibiu uma foto de Gil como forma de selar a homenagem à artista, que construiu uma carreira marcada por autenticidade, força e representatividade. A despedida emocionou fãs e telespectadores, reforçando o legado deixado por Preta na música, na TV e na luta por causas sociais.

