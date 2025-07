Novidade gamer: prêmio eSports Brasil lança sua primeira coleção de produtos licenciados

O Prêmio eSports Brasil (PeB), principal premiação de games e esportes eletrônicos na América Latina, lançou nesta quinta-feira (17 de julho) sua primeira coleção oficial de produtos licenciados. A iniciativa marca uma nova frente estratégica do evento, que busca ampliar sua presença para além das cerimônias anuais e entrar no cotidiano do público gamer por meio do vestuário, acessórios e objetos colecionáveis.

Desenvolvida em parceria com a empresa de licenciamento One, a linha de produtos abrange camisetas, moletons, bonés, mochilas, canecas, placas decorativas e outros itens inspirados no universo dos eSports. A estética da coleção foi pensada para dialogar com as principais modalidades competitivas e com o imaginário visual da comunidade gamer brasileira.

Segundo Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do Prêmio eSports Brasil, o lançamento representa um movimento de aproximação com o estilo de vida dos fãs:

“O Prêmio eSports Brasil nasceu com a proposta de ser mais do que uma premiação. O PeB é um espaço simbólico onde a comunidade encontra excelência competitiva, paixão pelos games e cultura dos jogos eletrônicos. Com a nova coleção, ampliamos ainda mais o alcance do evento e da cerimônia de premiação. A iniciativa tem como objetivo criar mais um eixo de pertencimento e estilo de vida que acompanha a comunidade no dia a dia e reafirma sua identidade gamer.”

A aposta no lifestyle como extensão de marca segue uma tendência observada em outros segmentos culturais, onde eventos passam a operar também como plataformas de expressão estética e de pertencimento. No caso do PeB, a iniciativa reforça sua posição como símbolo da cultura gamer nacional, às vésperas de sua décima edição.

Eixos da coleção

A coleção está organizada em quatro eixos principais:

Vestuário : Modelagens oversized , camisetas temáticas por modalidade, jerseys com design exclusivo, moletons com estampas em ambas as faces e corta-ventos de inspiração esportiva formam a base do vestuário. As peças priorizam tons neutros e acabamentos pensados para o uso cotidiano.

: Modelagens , camisetas temáticas por modalidade, com exclusivo, moletons com estampas em ambas as faces e corta-ventos de inspiração esportiva formam a base do vestuário. As peças priorizam tons neutros e acabamentos pensados para o uso cotidiano. Acessórios : A linha de acessórios inclui bonés, gorros, shoulder bags e ecobags . As artes visuais remetem diretamente ao branding do PeB e às modalidades competitivas mais populares.

: A linha de acessórios inclui bonés, gorros, e . As artes visuais remetem diretamente ao do e às modalidades competitivas mais populares. Colecionáveis e decoração : Entre os itens voltados para fãs e colecionadores estão pins , chaveiros, miniaturas do troféu oficial e uma placa neon para setups gamer e ambientes pessoais.

: Entre os itens voltados para fãs e colecionadores estão , chaveiros, miniaturas do troféu oficial e uma placa para e ambientes pessoais. Utilitários: Garrafas, cadernetas e canecas com variações de arte completam o portfólio, com foco funcional e identidade voltada ao público gamer.

Parceria e compromisso com a comunidade

Responsável pela criação e distribuição da coleção, a One já esteve à frente de projetos de merchandising para eventos como a Copa do Mundo FIFA 2014, os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e exposições de artistas como Van Gogh, Frida Kahlo e Banksy. A empresa destaca o PeB como uma oportunidade de consolidação da estética gamer no mercado de produtos licenciados no Brasil.

“Em termos criativos, a nova linha de produtos foi desenvolvida para traduzir visualmente a essência do PeB, que une paixão, representatividade e excelência dentro do cenário competitivo de games”, afirma Ligia Pawlow, diretora de arte da One. “Trata-se de um passo importante na construção de experiências que fortalecem a relação do público com a marca e reafirmam o papel do Prêmio como espelho da cultura gamer nacional. Nosso compromisso é garantir que esses produtos cheguem às mãos de quem vive os games e os eSports com intensidade, constância e pertencimento.”

O lançamento é mais um capítulo na trajetória de expansão do PeB, que desde 2017 premia atletas, organizações, casters, influenciadores e publishers do cenário brasileiro. Com o movimento atual, o evento tenta se posicionar não apenas como premiação de referência, mas como marca ativa dentro da cultura e da economia dos games.

Todos os produtos da coleção contam com certificação oficial do PeB, representada por uma etiqueta exclusiva que garante a originalidade e reforça o vínculo com a marca, e podem ser encontrados no site oficial da loja PeB. A curadoria estética, os acabamentos e a atenção aos mínimos detalhes foram pensados para refletir a linguagem e a legitimidade do universo gamer brasileiro.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.